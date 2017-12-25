soL HD | Kaddafi'nin oğlu siyasete giriyor

Siyasi olarak çok parçalı bir yapı sergileyen Libya'da, eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlunun siyasete girme kararı, Kaddafi'nin kalesi olarak bilinen Beni Velid'de olumlu karşılanıyor.

Kaddafi'nin eski kalesi Beni Velid sakinleri, Libya'nın eski liderinin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin hapisten çıkmasının ardından siyasete geri dönüşüne dair görüşlerini paylaştı.

Bir yerli, Seyfülislam'ın “Libya'nın mevcut siyasal krizinin çözümü” olduğunu söyleyerek, ülkeyi daha iyi bir yer yapmak için gereken tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Bir başkasıysa Seyfülislam'ın aftan yararlandığına göre artık başkan olabileceğini söyleyerek, içeride ve dışarıda kısıtlamalara maruz kalmaması için ceza mahkemesinin son kararına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Beni Velid, eski lider Muammer Kaddafi'nin kalesi ve Seyfülislam'ın gözaltına alınmadan önce kaçtığı şehir.

SÖYLENTİLER DOĞRULANDI

Zintan Askeri ve Yerel Konseyi'nin, Kaddafi'nin serbest bırakılmasını kınamasıyla birlikte Seyfülislam'ın serbest bırakıldığına dair söylentiler de doğrulanmış oldu. Ek olarak, avukatı Halit el Zeyit, Saif'in güvenlik sebebiyle başka bir Libya şehrine yerleştiğini ve ulusal uzlaşma desteği için Libya halkına açıklama yapmayı planadığını söyledi.

Serbest bırakıldığı haberi, militanlara karşı askeri harekatları yönettiğine dair söylentileri de kuvvetlendirdi.

2011'den önce Seyfülislam'ın babasının yerine geçmesi bekleniyordu. Libya ayaklanmasından bu yana Zintan'da hapis yatıyordu. Aynı zamanda, sivillere karşı insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'yse geçen hafta kapatıldı.