soL HD | İran muhalefeti: ABD müdahale ettikçe hedeflerinden uzaklaşıyor

ABD'nin İran'da devam eden eylemlere yönelik açıklamaları ve müdahale girişimleri bir sonuç vermedi. soL HD, sürece ilişkin gelişmeleri derledi.

ABD'nin dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki "muhalif" eylemlere yönelik müdahaleciliği artık eylemlerin meşruiyetini ciddi biçimde sorgulatır hale geldi. İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve dün yönetime destek amaçlı yapılan gösterinin ardından Devrim Muhafızları'nın "sona erdiğini" açıkladığı gösteriler, kalıcı bir halk muhalefetine dönüşemiyor.

Daha önce ABD'nin yönetimleri sarsan bu tarz müdahalelerinin artık geri teptiği gözleniyor. ABD diplomasisi "hasarlı" bir görüntü sergiliyor.

İran'da birikmiş sınıfsal öfkenin kendisini güçlü bir şekilde ifade edeceği döneminse henüz zamanı gelmediği anlaşılıyor.