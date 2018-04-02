soL HD | Gazze’de yaralılar artıyor, İsrail Tel Aviv'de de protesto edildi

Filistinlilerin Cuma günü başlattığı 'Geri Dönüş Yürüyüşü' 4’üncü gününe girdi. Dünkü gösterilerde İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı. Cumadan bu yana 16 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail saldırıları, Tel Aviv’de de protesto edildi.

Gazze sınırında “Toprak Günü” nedeniyle düzenlenen “Geri Dönüş Yürüyüşü” 4’üncü gününe girdi. Dün yürüyüşün 3’üncü gününde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’de İsrail güçlerinin gözyaşartıcı gazla saldırması sonucunda en az 7 Filistinli yaralandı.

Yürüyüşün başladığı Cuma gününden beri İsrail saldırıları sonucunda 16 Filistinli yaşamını yitirdi ve en az bin 400 Filistinli yaralandı.

Her yıl düzenlenen “Geri Dönüş Yürüyüşü” Hamas’ın üst düzey liderlerinin katılımıyla yapılıyor ve Filistinlilerin şu anda İsrail olarak adlandırılan ailelerinin topraklarına dönüş taleplerini ifade ediyor.

Öte yandan İsrail’in Filistinli göstericilere saldırıları Tel Aviv’de de protesto edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nin merkezi önünde bir araya gelen göstericiler, 16 Filistinlinin ölümü ve binin üzerinde Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan İsrail saldırılarını protesto etti.

“İşgale hayır” yazılı dövizlerin taşındığı eyleme katılan İsrail Parlamentosu Knesset üyesi Dov Henin mevcut durumu “aşırı derecede tehlikeli ve kaygı verici” olarak niteledi. Henin, İsrail’in Filistinlilerle çözüm ve İsrail’in yanı sıra bir bağımsız Filistin devletinin kurulması için çabalaması gerektiğini söyledi.