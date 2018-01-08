soL HD | Filistinli kadınlar, Tamimi’ye destek için buluştu

Filistinli Kadınlar Genel Birliği, Filistinli direnişçi Ahed Tamimi'nin halen gözaltında olmasını protesto etti.

Filistinli Kadınlar Genel Birliği, Filistinli direnişçi Ahed Tamimi ve bütün kadın tutuklular için Gazze’deki Kızılhaç merkez binası önünde buluştu.

Pazar günü düzenlenen eylemde ABD, İngiltere ve İsrail bayrakları yakıldı.

Eylemcilerden biri olan El-Fetih Devrim Konseyi üyesi Emel Hamad, Tamimi davasına dikkat çekerek, “Ahed Tamimi, gücümüzün, kararlılığımızın ve işgali yeneceğimizin bir mesajı. Tüm dünyaya Filistinli kadınları öncülüğünü gösteren bir model.” dedi.

19 Aralık’ta, Batı Şeria’da İsrail askerlerine tokat atma görüntüleri ortaya çıkan Tamimi, güvenlik güçlerine saldırma, kışkırtma ve zarar verme suçlarından gözaltına alınmıştı. Video ise internette büyük izlenme rakamlarına ulaştı.

İsrail mahkemeleri, Tamimi’nin “uzun yıllardır İsrail’i provoke ettiği” gerekçesiyle, ağır bir ceza alması için talepte bulundu. Ahed Tamimi’nin Filistin’deki popülerliği ise günden güne artıyor.

