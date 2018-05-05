soL HD | Eski Yugoslavya lideri Tito anıldı

Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Tito, dün Belgrad'daki mezarında çok sayıda ziyaretçi tarafından anıldı.

Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip 'Tito' Broz, dün ölümünün 38'inci yılında Belgrad'daki Çiçek Evi mozolesinde yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Tito yandaşları mezarına çiçekler koydu ve eski Yugoslavya bayraklarını taşıdı.

Ziyaretçilerden biri, “Buraya bizim için anlamı büyük olduğundan geldik. Tito yaşadığı dönemde de önemliydi, şimdi de bizim için önemli. Onun konuşmalarını unutmuyoruz ve sanırım bunları yaymaya, toplumsallaştırmaya ve onun yolunda bir kardeşlik yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretçiler eski Yugoslavya'nın parçalanmış farklı ülkelerinden geliyor.

1944'te Yugoslavya başbakanı olan Tito 4 Mayıs 1980'de ölümüne dek çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştu.