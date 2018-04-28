soL HD | El-Samed son yolculuğuna uğurlandı

Suudi hava saldırısıyla öldürülen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el-Samed için, Sana'da bugün on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Yemen'in başkenti Sana'da on binlerce kişi, Suudilerin düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürülen Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Salih el-Samed'in cenaze törenine katıldı. Suudi koalisyonunun hava saldırılarının hedefi olan Yemen'de seçilmiş lider el-Samed'i hedef alan suikaste dair öfke büyürken, konuyla ilgili tartışmalar da derinleşiyor.

SUUDİ YETKİLİLER HEDEF ALINABİLİR

Tesnim habere konuşan Yemenli uzman Abdülkerim el-Matari, el-Samed'e düzenlenen suikastın Yemen savaşının bir dönüm noktası olacağını söyledi ve Suudi yetkililerin Yemen kuvvetleri tarafından hedef alınmasının olası olduğunu belirtti. El-Matari, “Yemen Savunma Bakanlığı, bu suikasta verecekleri karşılığın çok ezici olacağını, Yemen füzelerinin Arabistan’ın hayati önem taşıyan bölgelerine yağmur gibi yağacağını vurguladı. Bundan sonra Al-i Suud rejiminin önemli kişilerinin de Yemen ordusu ve halk güçleri tarafından hedef alınabileceği de söylenebilir. Yemenlilerin bu suikasta ne zaman cevap vereceği bilinmez ama savunma bakanlığının ifadesine göre, çok yakında bu olaya şahit olacağız” dedi.

ABD'nin bu suikasttan “yasal olarak sorumlu” olduğunu vurgulayan el-Matari, “ Amerika Savunma Bakanı, Yemen füzelerinin bölgedeki Amerika üslerini tehdit ettiğini açıklamıştı. Şehit El-Samed’in hedef alınması ve kanının dökülmesi, bölgede Suudi rejiminin çökmesine neden olacak yeni bir aşamayı tetikleyecektir” ifadelerini kullandı.

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

19 Nisan günü Suudi koalisyonunun gerçekleştirdiği bir hava saldırısı sonucu el-Samed ve beraberindeki 6 kişi Hadide yolunda katledilmişti. Bu hafta başında Yüksek Siyasi Konsey Başkanlığı görevini Mehdi el-Maşat devralmıştı.

Yemen'e yönelik ABD destekli Suudi koalisyonunun bombardımanı devam ediyor. BM, 2015 Martında başlayan savaşta 10 binden fazla kişinin öldüğünü, üç milyondan fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.