soL HD | Doğu Guta'da gülmeyi bilen yüzler

Kimyasal saldırı iddialarıyla gündeme gelen ve yakın dönemde Suriye ordusunun cihatçı militanlardan temizlediği Duma'da halkın yüzü gülmeye başladı. Dumalılar "Şu an mutluyuz, yüzümüz gülmenin ne demek olduğunu biliyor" diyor.

Doğu Guta’daki Duma halkı Suriye Ordusu’nun kenti cihatçı militanlardan kurtarmasından beri hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.

“Şu an mutluyuz, yüzümüz gülmenin ne demek olduğunu biliyor” diyen Dumalı bir genç militanların sivillerle yiyecek paylaşmayı reddettiğini söyledi ve “Şimdi gidip sorduğunda istediğini alabiliyorsun. Daha şimdi gidip ekmek istedim ve [Suriye Ordusu] hem ekmek hem de salatalık verdi” diye konuştu.

Militanların daha önceden insanların sokakta serbest dolaşmalarına izin vermediklerinden bahseden bir Dumalı “şimdi istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz ve kimse bize nereye gittiğimize ya da nereden geldiğimize dair bir şey demiyor” dedi.

Halk aynı zamanda militanların belirlediği yüksek fiyatlardan da yakındı. Bir Dumalı, “Annesi kızımı emziremiyordu, ancak şişeden besleniyordu. Yemin ederim ki sütün şişesi 4 bin liraydı ve militanlar vermeyi reddediyordu, sağlık ocağına gittiğinizde ise sizi kovup ‘süt müt yok’ diyorlardı” dedi.

Bir başka Dumalıysa “Şimdi hem yemek yiyebiliyoruz hem de ekmek ve yiyecek artığı oluyor, artık yüzümüz gülüyor” dedi.

Suriye Ordusu, Şam çevresindeki Doğu Guta’nın tamamen özgürleştirildiğini ve bölgedeki tüm militanların çekildiğini açıklamıştı.