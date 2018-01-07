soL HD | Dış politikada hiperaktif dönem

AKP yönetiminin dalgalı dış politika hamleleri son hız devam ediyor. Son günlerde Almanya ve Fransa üzerinden AB'yle arayı ısıtma girişimleri dikkat çekiyor.

Sermaye çevrelerinin bir süredir özlemini çektiği AB ile ilişkilerin düzeltilmesi, dış politikada bir dizi sıkışma yaşayan AKP yönetiminin de öncelikleri içinde bir yer tutuyordu.

Türkiye'nin genel olarak AB ve özelde Almanya, Fransa gibi ülkelerle ilişkilerindeki pürüzleri gidermek için attığı adımlar, yeni bir AB - Türkiye yakınlaşmasının kapısını açacak mı henüz belli değil. Her şeye rağmen 2017'ye damga vuran gergin ilişkilerin, ülke yönetimlerinin kendi seçim gündemleri ve gerilim siyasetini istismar etmeleriyle ilişkili olduğu görüşü yaygın kabul görüyor. Diğer yandan bu dönüşüm, onca sorun biriktirmiş ve yönetsel olarak zorluklar içindeki aktörlerin kolayca halledebileceği bir dönüşüm mü sorusu ortada duruyor.

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