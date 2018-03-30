soL HD | Casus krizinde yeni 'Soğuk Savaş' tartışmaları

Çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia iyileşme belirtileri gösterirken, dünya yeni "Soğuk Savaş" tartışmalarını doğuran bir diplomasi krizi yaşanıyor. "Casus krizi" olarak anılan krizin geldiği noktada, dünya tarihinde benzerine rastlanmamış bir diplomasi trafiği yaşıyor.

Çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia evden çıkarken zehirlendi. İngiliz polisi Skripal'lerin sinir gazına maruz kaldıklarını duyurdu.

Olaya ilişkin İngiltere henüz bir kanıt sunmuş değil, fakat yapılan açıklamada sorumlunun Rusya olduğundan "tamamen emin".

Olayın ardından tartışmalar da yeni bir boyut kazandı. Rusya ve İngiltere'nin açıklamaları sertleşirken, yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

soL HD, bir süredir dünya gündemini meşgul eden casus krizini, konuya dair son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi...