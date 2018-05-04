soL HD | 'Bush olayını asla istismar etmeyeceğim'

ABD Başkanı George Bush'a, Irak işgalini protesto için ayakkabı atan gazeteci El Zeydi, Irak seçimlerinde aday olma sürecini anlattı. El Zeydi, Bush olayının tarihe Irak halkının bir tavrı olarak geçeceğini ve bunu kişisel olarak asla istismar etmeyeceğini vurguluyor.

2008'de Irak'ı ziyaret eden işgalci ABD'nin o dönemki başkanı George W.Bush'a ayakkabı atarak protesto eden Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi, Irak seçimlerinde aday olma sebebini anlattı.

Bağdat'ta önceki gün konuşan El Zeydi, olaydan sonra yaşadıklarından, gördüğü işkencelerden ve sürgüne zorlanışından bahsetti.

Aday olma sürecinde kimsenin fikrini almadığını ve kendisinin karar verdiğini belirten El Zeydi, “Irak'taki bu sefil durumu değiştirmek zorunda olduğumu düşündüm” dedi.

BUSH OLAYINI ASLA İSTİSMAR ETMEYECEĞİM

Bush'u protesto edişini asla istismar etmeyeceğini vurgulayan El Zeydi, “Bu Irak halkı adına yapılan bir eylemdi” ifadesini kullandı.

Aralık 2008'de Bağdat'ı ziyaret eden ABD Başkanı George Bush, o dönem başbakan olan El Maliki'yle birlikte yaptığı basın açıklaması sırasında El Zeydi'nin ayakkabı atarak gerçekleştirdiği protestoyla karşılaşmıştı. El Zeydi ayakkabıyı atarken “Bu sana Irak halkının veda öpücüğü köpek! Bu Irak'ta öldürülenlerin, öksüz, yetim ve dulların vedası” diye bağırmıştı.

O dönem üç yıl hapse mahkum edilen El Zeydi, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra Beyrut ve Avrupa'ya gitmişti. Irak'a yakın zamanda dönen El Zeydi, seçimlerde milletvekili adayı oldu.