soL HD | Barselona’da taksiciler UBER’e karşı yürüdü

İspanya’da 2014 yılında faaliyetine son verilen UBER’in Barselona’da yeniden hizmete gireceğinin duyulması üzerine taksi sürücüleri sokağa çıktı.

Katalan başkenti Barselona’da taksi sürücüleri dün bir eylem yaparak Uber’in kente dönüşünü protesto etti.

Barselona sokaklarında yürüyüş düzenleyen grup "Birleşen taksiciler hiçbir zaman yenilmezler" şeklinde slogan attı.

Uber’in İspanya’da faaliyetine 2014 yılında son verilmişti. Taksici derneklerinin şikayetleri ve taksi sürücülerinin ülke genelinde greve çıkma gibi bir dizi eyleminin ardından bir İspanyol mahkemesi ehliyetsiz sürücüler çalıştıran “UberPop” hizmetinin kapatılmasına karar vermişti.

Mart 2016’da Uber, Madrid’de “UberX” adı altında profesyonel ve ehliyetli sürücülerle yeniden faaliyete başlamıştı.

Bu ay şirket bir açıklama yayımlayarak Barselona’da da yeniden hizmete başlamak istediğini duyurdu.