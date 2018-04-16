soL HD | Amerikan halkı saldırıları kabullenmiyor

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısı hafta sonu çeşitli ABD kentlerinde protestolarla karşılandı. Amerikalılar “ABD Suriye'den eline çek”, “”Suriye'yi savun, kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganları etrafında öfkelerini dile getirdi.

ABD'nin İngiltere ve Fransa'yla birlikte Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı, Amerikan halkının tepkisiyle karşılandı. Hafta sonu Washington DC, New York ve Kaliforniya'da Suriye bombardımanını protesto gösterileri düzenlendi.

Washington DC'deki gösteri Beyaz Saray önünde gerçekleştirildi. Martin Luther King Jr.'ın ölümünün 50. yıldönümünün bir hafta sonrasına denk gelen gösterilerde, onun sözlerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar ve Suriye yanlısı malzemeler taşındı.

Cumartesi günü düzenlenen bir diğer gösteri New York City'de Union Square'de gerçekleştirildi. Suriye'ye destek verilen gösteride “Suriye'yi savun, kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganları öne çıktı.

'ABD SURİYE'DEN ELİNİ ÇEK'

Pazar günü New York Herald Square'de ABD'nin hava saldırılarının kınandığı bir başka gösteri yapıldı. Eylemcilerin döviz ve pankartlarında “ABD Suriye'den elini çek” ve “Suriye saldırıları yasadışı ve gayrımeşrudur” sloganları öne çıktı.

Bir gösterici ABD saldırılarını “yasadışı ve anayasaya aykırı” olarak nitelerken başkaları ABD'nin Ortadoğu ve Latin Amerika'daki diğer saldırganlıklarını da kınadı.

Kaliforniya'da Oakland sokakları da pazar günü yüzlerce Amerikan vatandaşının protestosuna sahne oldu.