soL HD | Alman polisinden kadın eylemciye yumruk

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kreuzberg semtindeki gösterilerde polisin protestolara yönelik sert tavrı dikkat çekti.
Binlerce polisin "güvenliği sağlama" adı altında panzerler eşliğinde takip ettiği eylemler, protestoculara yönelik polis saldırılarına sahne oldu.
Polisin tavrına tepki gösteren bir kadının maruz kaldığı yumruklu saldırı anı kameralara yansıdı. Saldırının ardından çok sayıda kişinin tepki göstermesiyle, polisin 1 Mayıs eylemine yönelik saldırganlığı artarak sürdü.
Almanya’nın diğer kentlerindeki 1 Mayıs eylemlerinde de sık sık polis saldırıları yaşandı.