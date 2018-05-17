ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde eğitim bütçesindeki kesintilere karşı yaklaşık 20 bin öğretmen sokağa indi. Eyalette şimdiye kadar gerçekleşen en kalabalık öğretmen eyleminde 'Eğitime daha fazla bütçe' talebi öne çıktı.





Kuzey Carolina'da binlerce öğretmen bütçe kesintilerini protesto etmek üzere eylem yaptı.

Kırmızı kıyafetler giyerek eğitime daha çok bütçe isteyen öğretmenler, ücret artışı talebini sokağa taşıdı.

Eyalet tarihindeki en kalabalık öğretmen eylemine binlerce eğitimcinin katılması nedeniyle bir milyonu aşkın öğrenci okula gitmedi.

SEEING RED: Thousands of teachers from across North Carolina have descended upon the streets of #Raleigh... This is a view from @WRAL

above the crowd. Unreal!#RedforEd #ncpol #nced #WatchWBTV Watch LIVE coverage » https://t.co/qunwkhExe6 pic.twitter.com/6OTesYwdRm — Mark Davenport WBTV (@TheDavenReport) 16 May 2018

Kuzey Carolina'da 2017 yılında öğrenci başına 9 bin 948 dolar harcandı. Bu miktarla Kuzey Carolina eyaletler arasında 38. sırada. Ortalama öğretmen maaşı, ABD genelindeki ortalamadan 10 bin dolar daha az, yani yılda 50 bin 861 dolar.

ABD'deki öğretmen eylemleri Batı Virginia başta olmak üzere birçok eyalette devam ediyor.