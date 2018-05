Kuzey Carolina'da binlerce öğretmen bütçe kesintilerini protesto etmek üzere eylem yaptı.

Kırmızı kıyafetler giyerek eğitime daha çok bütçe isteyen öğretmenler, ücret artışı talebini sokağa taşıdı.

Eyalet tarihindeki en kalabalık öğretmen eylemine binlerce eğitimcinin katılması nedeniyle bir milyonu aşkın öğrenci okula gitmedi.

SEEING RED: Thousands of teachers from across North Carolina have descended upon the streets of #Raleigh...

This is a view from @WRAL

above the crowd. Unreal!#RedforEd #ncpol #nced #WatchWBTV

Watch LIVE coverage » https://t.co/qunwkhExe6 pic.twitter.com/6OTesYwdRm

— Mark Davenport WBTV (@TheDavenReport) 16 May 2018