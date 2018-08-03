soL Dergi’nin 22’nci sayısı yayında

soL Dergi’nin bu haftaki sayısında CHP’de kurultay tartışmaları, İyi Parti’de Akşener’in son hamlesi, İngiltere'nin AB ile Brexit müzakereleri, BRICS zirvesi ve Türkiye, Ekim Devrimi’nin ardından Orta Asya’da kadınların özgürlük mücadelesi gibi konulara yer veriliyor.

Haftada bir dijital olarak yayımlanan soL Dergi’nin 22’nci sayısı çıktı.

Derginin bu sayısında, Mehmet Kuzulugil “Şaşırmayı unutan Türkiye’nin aslan sosyal demokratları” başlıklı yazısında, Ecevit’in 1977’deki “mavi dalgası” ölçeğinde yaşanan 24 Haziran İnce dalgasının ardından artık kabak tadı veren CHP’de kurultay dalgasını ele alıyor.

Ali Ufuk Arikan “İyi Parti panoraması: Nereden nereye…” başlıklı yazısında, Meral Akşener’in son kurultay hamlesini ve seçimlerde arkasından çekilen rüzgarı yeniden kazanarak önümüzdeki dönemde düzenin kritik aktörlerinden biri haline gelme olasılığını değerlendiriyor.

Eren Korkmaz “Bir garip Brexit hikayesi” başlıklı yazısında, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinde “sert”, “hafif” ve “anlaşmasız çıkış” olasılıklarının ne anlama geleceğini ele alıyor ve sürecin emperyalistler arası çıkar çatışmaları açısından ilginçliğine dikkat çekiyor.

Emre Alım “Emperyalizmin krizine ‘alternatif’ adaylar: BRICS+T” başlıklı yazısında Erdoğan’ın da davetli olduğu Güney Afrika’da gerçekleştirilen BRICS zirvesini değerlendiriyor.

Sema Karadal “Ekim Devrimi ve Doğu’nun kadınları” başlıklı yazısında, Orta Asya’da kadınların özgürleşmesinde partinin ve kadın kolunun verdikleri mücadeleyi ortaya koyuyor.

“Ege’de halkların ortak mücadelesi ve haklı bir soru: Esas köhne hangimiz?” başlıklı yazıda, Yunanistan Komünist Partisi’nin Midilli ve Sakız adalarında gerçekleştirdiği etkinliklerden satırbaşları aktarılıyor.

Bu sayıda ayrıca TKP tarafından ABD yaptırımları konusunda yapılan “ABD ile yaşanan gerilim tırmanırken... Halk kendisini korumayı öğrenmeli” başlıklı açıklamaya yer veriliyor.

Merve Üzel, Yazılama Yayınları’nın Sovyet Öyküleri dizisinin ilk kitabı “Öyle Basit Bir Şey”i tanıtıyor.

Levent Özübek “Onca Yoksulluk Varken” adlı yazısında, Türkçeye bu isimle çevrilen La Vie Devant Soi adlı romanını Emile Ajar takma adıyla yazan Romain Gary’nin sahte edebiyat ortamından aldığı intikamı anlatıyor.

Bülent Cengiz “Büyük Diriliş ve Kutlu Yürüyüş Partisi'nin zor günleri” adlı yazısında, siyasette bir “aprozodi” vakasını kaleme alıyor.

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