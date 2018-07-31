Soçi toplantısında nihai bildiri hazırlanıyor

Soçi’de dün başlayan Astana formatlı 10. Garantörler Toplantısı'nda heyetler nihai bildirgenin hazırlığına geçti. Toplantıya katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura’nın ofisinden yapılan açıklamada, temsilcinin Eylül ayında Cenevre’de Rusya, İran ve Türkiye temsilcileriyle bir araya gelmeyi beklediği kaydedildi.

Soçi’de Astana formatlı 10. Garantörler Toplantısı dün başladı. Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran, Rusya’dan heyetlerle Anayasa Komitesi oluşturma çalışmaları konusunda gayriresmi görüşmelerinin olumlu geçtiği açıklamasını yaptı.

BM temsilcisi, gayriresmi görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Garantör ülkelere rejim, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak Anayasa Komitesi'nin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sundum" dedi.

Mistura’nın basın ofisinden yapılan açıklamadaysa, temsilcinin anayasa komisyonuyla ilgili resmi görüşmeler için üç ülkeden temsilcilerle Eylül ayında Cenevre’de bir araya gelmeyi beklediği bildirildi.

Dün başlayan ve bugün sona erecek olan toplantıda heyetlerin İdlib ve “gerilimi azaltma bölgeleri” gündemini ele aldıkları bildiriliyor.

Toplantıda heyetlere İran dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin Caberi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı büyükelçi Sedat Önal ve Rusya’nın Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

BEŞAR EL CAFERİ MİSTURA İLE GÖRÜŞTÜ

SANA haber ajansı toplantıda Beşar El Caferi’nin başkanlığındaki Suriye heyetinin BM temsilcisi Mistura ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

İRAN’IN SURİYE’DEKİ VARLIĞI GÜNDEME GELDİ

Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir kaynak ise, toplantıda İran’ın Suriye’deki askeri varlığının da gündeme geldiğini söyledi. Sözkonusu kaynak tarafların bu konudaki bazı ayrıntılara ilişkin farklı yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

BM toplantısının ardından Türk, Rus ve İranlı heyetler, üçlü görüşmeye girdi.

Garantör ülkeler, gün içinde düzenlenecek ana toplantıda okunması beklenen nihai bildiri için uzlaşı sağlamaya çalışacaklar.

Sonuç bildirisinde İdlib konusunun da yer alması bekleniyor.

LAVRENTYEV: MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ

Rusya heyetine başkanlık eden Lavrentyev dün yaptığı açıklamada, oluşturulacak anayasa komisyonunda Suriye sivil toplumundan yer alacak kişilerin listesi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Lavrentyev mültecilerin geri dönüşüne ilişkin olarak da çalışma yaptıklarını ifade ederek bunun “muhalefet ile hükümet” arasında güvenin güçlendirilmesi için önemli olduğunu kaydetmişti. Toplantının gündeminde mahkumlar ile esirlerin değiştokuşunun, kayıp kişilerin aranmasının ve cenazelerin takasının da yer aldığını belirten Rus temsilci bu konuda ilerleme kaydetmeyi umduklarını ifade etmişti.

9. Garantörler Toplantısı Mayıs ayında Astana’da BM temsilcisi Mistura’nın da katılımıyla yapılmıştı.