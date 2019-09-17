Snowden: ABD, kitabıma satışa çıkar çıkmaz dava açtı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı eski çalışanı Edward Snowden’in hükümetin gizli izleme faliyetlerini ortaya çıkarmasına ilişkin süreçteki anılarını anlattığı, ‘Permanent Record’ (Kalıcı Kayıt) adlı kitabına, piyasaya çıkar çıkmaz, ABD hükümeti tarafından dava açıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’in hükümetin gizli izleme faliyetlerini ortaya çıkarmasına ilişkin süreçteki anılarını anlattığı, ‘Permanent Record’ (‘Kalıcı Kayıt’) adlı kitabına, piyasaya çıkar çıkmaz, ABD hükümeti tarafından dava açıldı.

Hükümetin açtığı davayı twitter hesabından duyuran Snowden, şöyle dedi:

“ABD hükümeti az önce, tüm dünyada aynı anda bugün, raflarda satışa çıkan anı kitabıma dava açtığını açıkladı. Bu kitabı ABD hükümeti okumak istemiyor.”

NSA’nın yanısıra eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı da olan Snowden kitabında anılarını aktarıyor. Kitap, bugün, aralarında ABD, Almanya ve Britanya’nın olduğu 20 ülkede satışa çıktı.