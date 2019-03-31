Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Zuzana Caputova kazandı

Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alan Zuzana Caputova, Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alan Zuzana Caputova, cumhurbaşkanı seçildi. Caputova Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumartesi günü düzenlenen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 58,4'ünü alan Çaputova, rakibi Maroş Şefçoviç'in yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte yeni cumhurbaşkanı seçildi. Caputova görevi 15 Haziran'da devralacak.

Çaputova, Slovak siyasetçiler ve İtalyan mafyası arasındaki bağlantıları araştıran bir proje üzerine çalışan gazeteci Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kuşnirova'nın bir suikast sonucu öldürülmesi sonrası düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı.

2018 yılının Şubat ayındaki suikast sonrası Başbakan Robert Fico istifa etmişti, ancak siyasi çevrelerdeki nüfuzu halen devam ediyor. Kampanyası sırasında Kuciak ve sevgilisinin öldürülmesi hakkında konuşan Çaputova, "savcıların ve polisin siyasi nüfuzunu kıracak sistematik bir değişim süreci başlatacağını" açıklamıştı.