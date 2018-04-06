Skripal'ın evcil hayvanları açlık ve susuzluktan öldü

Sergey Skripal'ın üç evcil hayvanı, İngiliz polisi tarafından eve kapatıldıktan sonra açlık ve susuzluktan öldü.

Sergey Sripal'ın evinde baktığı bir kedi ve iki kobay, İngiliz polisi tarafından eve kapatıldıktan sonra açlık ve susuzluktan öldü.

"Nash Van Drake" isimli Fars kedisinin evde canlı bulunduğu, ancak kötü durumda olması sebebiyle veterinerler tarafından uyutulduğu belirtiliyor. Kobaylarınsa susuzluktan öldüğü bildiriliyor.

İngiltere Sergey Skripal ve kızına karşı sinir gazı kullanıldığını ve gazın evde tespit edildiğini öne sürmüştü. Rusya bu iddiaları kabul etmezken, evcil hayvanların "gazdan" etkilenmemesi de tartışma konusu oldu.

İngiltere yönetiminin "Noviçok" isimli sinir gazının kullanıldığı iddiası, İngiliz laboratuvarlar tarafından da doğrulanamadı.