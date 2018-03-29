Siyah bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından belediye binasına baskın

ABD'nin Sacramento kentinde geçtiğimiz hafta Stephon Clark isimli 22 yaşında siyah bir genç polis tarafından öldürülmüştü.
Clark'ın büyükannesinin bahçesindeyken 20 yerinden vurularak öldürülmesinin ardından, siyahlar belediye binasını basarak protesto gerçekleştirdi.
Eyleme 300 kadar kişi katılırken, başlangıçta "silahlı" olduğu öne sürülen Clark'ın elinde yalnızca cep telefonu bulunduğu açıklandı.
Clark'ı öldüren polislerse "vandalizm" şikayeti üzerine bölgeye geldiklerini öne sürdüler.
Protestocular cinayeti işleyen polislerin görevden atılması talebinde bulundu.