Sisi, Türkiye’yi mi kast etti?

Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında ülke ismi vermeden yaptığı eleştirilerin Türkiye'ye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, “radikalleşme ve terörle mücadele için” İslami retorikte reform çağrısı yaparken, Ortadoğu'da yaşanan güvenlik ve göç sorunlarıyla ilgili isim vermeden bazı ülkeleri eleştirdi. Sisi'nin eleştirilerinin Türkiye'ye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Sisi, "Müslüman bir ülke lideri olarak ilk kez bu kadar net konuşuyorum. Çünkü dini retorikte reforma gidilmemesi hem Müslüman ülkelerde hem tüm dünyada acıların kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda radikal terörist ideolojisinin tüm dünyadaki istikrar ve güvenliğe oluşturduğu etkiyi gördüğünüzü düşünüyorum" diye konuştu.

'YABANCI SAVAŞÇILARI ARAP DÜNYASINA SOKAN KİM?'

Mısır Devlet Başkanı Sisi, terör örgütlerinin çökertilmesi, destek veren ülkelerden de hesap sorulması gerektiğini savunarak "Bazı ülkeler siyasi kazanım ve bölgesel hedeflerine ulaşmak için bunlara göz yumuyor” dedi.

Mısır'ın “Arap ve Afrika dünyasındaki istikrarsızlıktan doğrudan etkilendiğini” kaydeden Sisi, "Burada bir soruyu gündeme getirmek istiyorum, yabancı savaşçıları Arap dünyasına sokan kim? Bunlara silah, eğitim ve para veren kim? Yabancı savaşçıların Suriye'ye kolayca girmelerine izin veren kim?” diye konuştu.

Mısır'ın 5 milyon mülteciyi ağırladığını anlatan Sisi, "100 yıl önce katliamdan kaçan Ermenileri biz ağırlamıştık, ülkemizde barış ve güvenlik içinde yaşadılar. Günümüzde de Arap ve Afrikalı mültecileri ağırlıyoruz ve tek bir mülteci bile mülteci kampında kalmıyor. Mısırlılar gibi yaşayıp çalışabiliyorlar. Bununla övünüyoruz. Kimseden de onlara yardım etmek için yardım istemedik" diye konuştu.

Konferans kulislerinde Sisi'nin Türkiye'yi kast ettiği yorumları yapıldı.