Sisi: Doğrudan tehdit olursa Körfez ülkelerini savunuruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 'doğrudan tehdit' olması durumunda Körfez ülkelerini savunacaklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır ordusunun "doğrudan tehdit" yaşanması durumunda Körfez ülkelerini savunacağını açıkladı.

Youm7'nin aktardığına göre Sisi, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili konuşarak "İstikrarsızlık hepimizi etkiliyor, bir ülkede istikrarsızlık olmasından hepimiz etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sisi, Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasında yaşanan ayrışmada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarafını tutmuştu.

Mısır lideri, "Arap halkları bölgede olanların farkında olmalı" diyerek, "Tüm kalbimizle Körfez'deki kardeşlerimizin yanındayız ve Körfez'in güvenliği herhangi birisi tarafından tehdit edilirse Mısır halkı bu tehdidi kabul etmeyerek harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.