Sisi, 2030 yılına dek devlet başkanı olabilecek

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliklerini onayladı.

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliklerini onayladı.

Devlet başkanlığı koltuğundaki süresi 2022'de dolan Sisi'ye, Anayasa değişikliğiyle iki yıl ek süre tanındı. Böylelikle Sisi, bir dönem daha başkanlık yarışına katılabilecek ve 2030 yılına kadar Mısır Devlet Başkanı olabilecek.

596 sandalyeli Mısır parlamentosunda oylanan değişiklikler, 22'ye karşı 531 oyla kabul edildi.

Oylanan diğer anayasa değişiklikleri, ordunun yetkilerini ve devlet başkanının yargı üzerindeki yetkilerini de artırıyor. Değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için referandumda da oylanması gerekiyor.