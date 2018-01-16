Sırbistan'dan Kosova'daki suikasta tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, bu sabah Kosova'da Sırp lider Oliver İvanoviç'i hedef alan suikastın 'bir terör eylemi olduğunu' ve 'yaşananların cezasız kalmayacağını' söyledi.

Avrupa Birliği'nin Kosova Misyonu'na (EULEX) olayın Sırbistan Cumhuriyeti organları tarafından da incelenebilmesi için resmi talepte bulunduklarını söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, "Oliver İvanoviç'in öldürülmesinin kimin işine geleceğine bakarsanız, her şey açıklık kazanacaktır. Suikastın ardında belirli izler mevcut ve işte tam da bu nedenle bizler de aktif olarak incelemelere dahil olmak istiyoruz" diye konuştu.

Suikastin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu acil toplantıya çağıran Vuçiç, daha sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında "Bugün Brüksel'deki Sırp heyeti, mevcut şartlar altında görüşmeleri sürdürmenin herhangi bir manası olmayacağından diyaloğu askıya aldılar. Görünüşe göre Arnavutlar, Niş şehrine uzanmadıkça durmayacaklar. Kosova'da lider ne Haşim Taçi ne de Ramuş Haradinay değildir. Kosova'nın efendisi, Kosova'nın hududunun Sırbistan'ın Niş şehrine kadar ulaşacağını söyleyen Kadri Veseli'dir. Yapamayacaklar. Kimse bu durumdan istifade ederek Kosova Güvenlik Güçleri'ni kuzeye göndermeyi de aklından geçirmemeli" dedi.

Suikaste ilişkin olarak Kuzey Mitrovitsa Belediye Başkanı Goran Rakiç ile de görüştüğünü ve şartların çok ağır olduğunu öğrendiğini ifade eden Vuçiç, "Sırbistan'a göre bu hadise bir terör eylemidir ve cezasız kalmayacaktır. Failler bulunarak hapsedilecekler" ifadelerini kullandı.