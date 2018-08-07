Sırbistan'dan İsrail'e 'Hırvatistan' tepkisi

Sırbistan, İsrail jetlerinin Hırvatistan'ın askeri zafer kutlamalarına katılmasına tepki gösterdi.

Hırvatistan'a satılması planlanan İsrail jetleri, Hırvatistan'ın "bağımsızlık savaşı" kutlamalarına katıldı. Hırvatistan'ın askeri zafer kazandığı savaşta 200 bin Sırp evini terk etmek zorunda kalmış, savaş suçları işlenmişti.

Sırbistan'ın İsrail Büykelçisi Milutin Stanojevic, "İsrail ve Yahudi halkı geçmişte zor zamanlar geçirdi ve bizim ulusumuzun yaşadığı zorlukları anlamalılar" diye konuştu.

Stanojevic, Nazi Almanyası ile Hırvatistan arasında benzerlik kurarak, "Hitler Yahudilerin olmadığı bir dünya istiyordu, Hırvatistan ve yönetimiyse Sırpların olmadığı bir Hırvatistan istiyordu"ifadelerini kullandı.

Sırp diplomat, diğer ülkelerin durumun hassasiyetini bildiğinden dolayı Hırvatistan'ın törenlerine katılmadığını, ancak kendilerinin İsrail'i engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu aktardı.

İsraille yakın ilişkileri olduğunu ifade eden Stanojevic, İsrail'in adımından "üzüntü duyduklarını" söyledi.

İsrail yönetimiyse konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.