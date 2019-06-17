SIPRI: Dünyada nükleer silah modernizasyonu artarak sürüyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı 2019 raporunda dünyada nükleer silah modernizasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), yayımladığı 2019 raporunda nükleer silah modernizasyonunun dünya genelinde sürdüğünü açıkladı.

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olan SIPRI Yönetim Kurulu elçisi Jan Eliasson, "2018 yılında nükleer başlığı sayısında genel bir düşüş yaşansa da, nükleer silaha sahip ülkeler nükleer cephane modernizasyonu sürecini devam ettiriyorlar" dedi.

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ START ANLAŞMASI SONA ERİYOR

Raporda 2019 yılının başında dokuz ülkenin yaklaşık toplam 13 bin 768 adet nükleer silaha sahip olduğu, bu sayının geçen yıl 14 bin 465 olduğu belirtilirken, sayıda düşüş yaşanmasının temel nedeninin ABD ve Rusya arasında 2010'da imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) olduğu ve bu anlaşmanın 2021'de biteceği hatırlatılıyor.

SIPRI Nükleer Silahsızlanma Müdürü Shannon Kile, "Rusya ve ABD arasındaki siyasi ve askeri farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki anlaşmanın yenilenmesi pek ihtimal dahilinde görünmüyor" dedi.

Raporda her iki ülkenin de kapsamlı ve maliyetli silah modernizasyonu çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.

Çin, Hindistan ve Pakistan'ın da nükleer cephanelerini genişletmeye gittiği ve bu genişleme hızıyla gelecek on yılda ciddi sayıda nükleer silaha sahip olacakları belirtiliyor.