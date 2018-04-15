'Şinzo Abe seçimi kaybedebilir'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin "halkın güvenini kaybettiği" ve seçimleri kazanamayabileceği söyleniyor.

İsmi sürekli olarak yolsuzluklarla anılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelecek seçimleri kazanamayabileceği söyleniyor.

Eski Japonya Başbakanı Juniçiro Koizumi'ye göre Abe "son skandalların ardından halkın güvenini kaybetti".

ŞİNZO ABE'NİN YOLSUZLUKLARI

Liberal Demokrat Parti lideri Şinzo Abe'nin, devlete ait toprakları özel okul işletmecisi Moritomo Gauken'e belgelerde sahtecilik yaparak sattığı ortaya çıkmıştı.

Abe'nin yakın bir arkadaşının başında olduğu Kake Eğitim Kurumu'nun veterinerlik fakültesi inşa etmesine de yasallığı şüpheli biçimde onay vermişti.

Şinzo Abe'nin yardımcılarından Tadao Yanase'nin, fakülteye izin verilmesi için yerel yönetimle gizli görüşme yaptığının öğrenilmesi üzerine, Abe'nin yolsuzlukları yeniden gündeme geldi.

'HERKES KİMİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ANLAYABİLİR'

Yolsuzlukların inkar edilmesine ilişkin konuşan Koizumi, konuyla ilgili belgeler olduğunu belirterek, "herkes kimin yalan söyleyebildiğini" anlayabilir" dedi.

Koizumi, Şinzo Abe'nin Moritomo Gauken'e bağlı okullarda yöneticilik yaptığını ve bunun da yapılan yolsuzluğu gösterdiğini bildirdi.