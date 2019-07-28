Sinyor doğru, küfretmeyi yasakladı

Kuzey İtalya'da on bin nüfuslu bir kasaba olan Saonara'da dinlere küfretmenin cezası 400 Euro olarak belirlendi. İtalya'da bu tür yasaklar 1999 yılında kaldırılmıştı. İnançlı bir katolik olan belediye başkanı yasağın verdiği mesajı da açıkladı.

Kuzey İtalya'da küçük bir kasaba, "kaba davranışlarla" ilgili cezai önlemler alma kararına vardı.

Kaba davranışlar arasında herhangi bir dine küfretmek de var.

İnançlı bir katolik olan Belediye Başkanı Walter Stefan, konunun hristiyanlıkla ilgili olmadığını, Muhammet ya da Buda'ya da küfredilmesinin kendisi için rahatsız edici olduğunu söylerken, "kaba"

bulunan bu davranışı seçen bir kişiye verilecek ceza 400 Euro olarak belirlendi!

İtalya'da dinsel inançlarla ilgili hakaretler konusundaki yasakar 1999 yılında kaldırıldı.

"Dine küfredene 400 Euro ceza" kararı, belirlenmiş saatler dışında bahçe çimlerini kesme, uygunsuz yerlere çöp atma gibi "suçlara" ilişkin önlemlerle birlikte alınmış.

'DUR BAKALIM BAY YANLIŞ'

İnançlı belediye başkanı Walter Stefan, küfür yasağını Çince, Romence, İtalyanca ve İngilizce yayımlanacak broşürlerle turistlere de duyuracaklarını açıkladı ve "böylece herkese artık yanlış davranışa tolerans gösterilmeyeceği mesajını vereceğiz" dedi.

