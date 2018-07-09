'Sinir gazı' ile zehirlendiği öne sürülen İngiliz yaşamını yitirdi

İngiltere'de 'sinir gazı' ile zehirlendiği iddia edilen çiftten biri olduğu söylenen bir kadın yaşamını yitirdi.

İngiltere hükümeti, bir çiftin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal ile aynı sinir gazından zehirlendiğini öne sürmüştü. Söz konusu çiftten olduğu söylenen 44 yaşındaki Dawn Sturgess, "Noviçok" zehirlenmesi iddiasının ardından yaşamını yitirdi. İngiltere, çiftin Skripallerle bağlantılı olmadığını ve "hedef alınmadığını", "sızıntı" sebebiyle zehirlenmiş olabileceğini açıklamıştı. Rusya, İngiltere'nin "Noviçok hakkında bilgi verilmesi" talebini kabul etmiş ve olayların araştırılmasında işbirliği yapılmasını istemişti. "Noviçok" isimli sinir gazının, Rusya tarafından üretildiği söyleniyor. Rusya, İngiltere'de yaşanan olaylarla bağlantısı olmadığını savunuyor. İLGİLİ HABER İngiltere: Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planlamıyoruz