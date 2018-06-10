Singapur İçişleri Bakanı: Trump-Kim zirvesine saldırı olacağına dair istihbarat yok

Singapur İçişleri Bakanı, ABD-KDHC zirvesine saldırı olacağına dair bir istihbarat bulunmadığını söyledi.

Singapur İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kim Jong Un arasındaki zirveye saldırı olacağına dair istihbarat bulunmadığını belirtti.

"Spesifik bir tehdit yok" ifadesini kullanan Shanmugam, güvenlik güçlerinin tarihi zirveyi korumak için "olağan dışı önlemler" alacaklarını vurguladı.

Zirvenin güvenli geçeceğinden emin olduklarını bildiren Shanmugam, buna karşın "güvenlik güçlerinin işinin henüz sona ermediğini", "bu tür meselelerde asla 'tamam' denemeyeceğini" söyledi.

Trump ve Kim, Salı günü Singapur'da ilk görüşmelerini gerçekleştirecek.