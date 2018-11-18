Sincan'da Gökçek krizi: 25 dernek ve oda imza verdi

Osman Gökçek'in de Sincan İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddiası üzerine Sincan'dan 25 dernek ve oda imza vererek adaylığa karşı çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi için 5 dönem belediye başkanlığı yapmış Melih Gökçek'in ismi yeniden gündeme gelirken, oğlu Osman Gökçek'in de Sincan İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddia edildi. Ancak Sincan'daki kuruluşlar, Gökçek ismine karşı adeta ayaklandı ve “Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz” açıklaması yaptı.

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez başkanlığındaki 25 dernek ve odanın imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Sincan’da faaliyet gösteren ve artık Sincan ile özdeşleşmiş sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimin kazananının özellikle Sincan ve Sincanlı olmasını istiyor ve yerelden genele doğru işleyecek olan süreçte herkes öncelikle kapısının önünden sorumludur anlayışı ile hareket ediyoruz” denildi.

'SINIF BAŞKANI, SINIF İÇİNDEN SEÇİLİR'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, son günlerde Sincan’ın adayının tartışma konusu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Okullarda sınıf başkanı sınıf içerisinden, dernek başkanı dernek içerisinden, parti başkanı parti içerisinden seçilir. Sincan halkı, mahalle ve sokak isimlerini Sincan’a geldikten sonra öğrenen belediye başkanı istemiyor ve zaman kaybetmeye de tahammülü yoktur. Sincanımız ile duygusal bağı olmayan, Sincan’ın geçmişi ve geleceği ile ilgili hayaller kurmamış, rüyalarını bile başka şehirlerde yaşayan, cadde ve sokaklarımızda anıları, acıları, sevinçleri olmayan birisini ve gününü doldurduktan sonra çekip gidecek olan belediye başkanı istemiyoruz” denildi.