Sinagog katliamı: Pittsburgh'u ziyaret eden Trump protestolarla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Pennsylvania Eyaleti'nin Pittsburgh kentinde 11 kişinin öldürüldüğü sinagogu ziyaret etti. Pittsburgh sokaklarında yüzlerce gösteri ABD Başkanı'nı protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Pennsylvania Eyaleti'nin Pittsburgh kentinde 11 kişinin öldürüldüğü sinagogu ziyaret etti. Pittsburgh sokaklarında yüzlerce gösteri ABD Başkanı'nı protesto etti.

Başkan Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kuchner da eşlik etti.

Haham Jeffrey Myers tarafından karşılanan Trump, "ABD tarihinin en çok can kaybına neden olan Yahudi karşıtı silahlı eylemi" olarak anılan saldırının yaşandığı Yaşam Ağacı (Tree of Life) sinagoguna gitti.

TRUMP NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

ABD Başkanı'nı eleştirenler, Trump'ın hem sosyal medyadaki hem de basın önündeki söyleminin aşırı milliyetçi beyazları ve neo-Nazi grupları cesaretlendirdiğini söylüyor. Trump'ın özellikle Müslümanları ve göçmenleri hedef alan açıklamalarının toplumda kutuplaşmaya yol açtığını savunanlar da var.

Pittsburgh kentinden bazı Yahudi cemaati temsilcileri ile Demokrat Partili belediye başkanı Bill Peduto, Trump'ın ziyaretine karşı çıkmışlardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın söyleminin sinagog saldırganını cesaretlendirdiği fikri reddedilmişti.

2 BİN KİŞİ PROTESTO ETTİ

Reuters haber ajansı Trump'ın ziyareti sırasında düzenlenen gösterilere yaklaşık 2.000 protestocunun katıldığını aktardı.

Trump sinagoga girerken çevredeki göstericiler, "Başkan Nefret, eyaletimizi terk et!" sloganı attı.

Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde ise "Duvar değil köprü yapıyoruz", "Trump, beyaz milliyetçiliğini hemen kına", "Trump'ın yalanları öldürüyor" yazılıydı.

SİNAGOG SALDIRGANI KİM?

Hafta sonu düzenlediği saldırıda 11 kişiyi öldüren saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu açıklanmıştı. Toplam 29 suçlamanın yöneltildiği Bowers, tutuklu olarak yargılanıyor. Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkan Bowers, eyaletten kendisini savunacak bir avukat istemişti.

Davanın ikinci duruşmasının 1 Kasım'da yapılması bekleniyor.