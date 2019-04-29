Silivri'deki 'intihar' için uluslararası soruşturma çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki kişiden biri olan ve bu sabah intihar ettiği bildirilen tutuklunun Filistin vatandaşı olduğu belirtildi. Tutuklunun oğlu olduğunu belirten bir kişi, Suudi El Arabiya kanalına yaptığı açıklamada Mahmud Abbas’ı ve dünya liderlerini babasının ölümünü soruşturmaya çağırdı.

Bugün Silivri Cezaevi’nde intihar ettiği duyurulan ve 15 Nisan’da MİT tarafından yakalanarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki kişiden biri olduğu belirtilen Zaki Y.M. Hasan’ın Filistin vatandaşı olduğu bildirildi.

El Cezire’den Sinem Köseoğlu’nun haberine göre, Türk yetkililer Nisan ayı ortasında yakalanan iki kişinin Filistin vatandaşı olduğunu ve BAE adına casusluk yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi. Haberde Adalet Bakanlığı’nın Zaki Y.M. Hasan’ın kendisini asmak için pijamalarını kullandığını düşündüğü kaydedildi.

Türkiye’nin Hasan ile diğer tutuklu Filistin vatandaşının ülkedeki Müslüman Kardeşler üyeleri hakkında istihbarat topladıklarına inandığı bildirildi.

TRT’nin Arapça servisinin bildirdiğine göre de her iki tutuklu da Filistinliydi ve intihar ettiği belirtilen 55 yaşındaki tutuklu Hasan, emekli bir tümgeneral ve eski bir üst düzey istihbarat görevlisiydi.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın El Arabiya televizyonuna konuşan Yusuf adlı bir kişi kendisinin Hasan’ın oğlu olduğunu belirterek babasının Türkiye’ye iş bulmak için gittiğini, ancak 7 Nisan’dan itibaren kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre “Yanlış suçlamalarla aniden tutuklanmasına şaşırmıştık” diyen Yusuf, babasının cenazesinin ülkesine gönderilmesini istedi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile dünya liderlerine konuyu soruşturmaları çağrısında bulundu.

Yusuf “Oraya gidip gerçeği ortaya çıkarmak için otopsiye katılabilecek güvenilir bir Filistinli doktorun da dahil olduğu özel bir tıbbi komite kurulmasını istiyorum” diye konuştu.

Aynı kanala konuşan ve Hasan’ın kızkardeşi olduğunu belirten bir kadın ise kardeşinin intihara teşebbüs etmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Daha önce Reuters’a açıklama yapan bir üst düzey Türk yetkili, tutuklanan ve BAE casusu olduğu belirtilen iki kişiden birinin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısının araştırıldığını bildirmişti. Buna göre tutuklanan iki kişiden biri Kaşıkçı’nın öldürülmesinden birkaç gün sonra Ekim ayında Türkiye’ye geldi, diğeri de daha sonra ona yardım etmek üzere ülkeye girdi.

Arab Weekly İstanbul'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde BAE adına casusluk suçlamasıyla tutuklanan Filistinlilerin Samir Samih Şaban ve Zaki Yusuf Hasan olduğunu duyurmuştu.

