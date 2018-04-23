Şili'nin muhafazakar Cumhurbaşkanı 'nepotizm'le suçlanıyor

Şili Cumhurbaşkanı Arjantin büyükelçiliği görevine kardeşini atayınca, 'nepotizm' eleştirilerine maruz kaldı.

Şili'de muhafazakar Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera, göreve gelişinden 1 ay sonra bu hafta sonu, ülkenin Arjantin büyükelçisinin atamasını yaptı.

Ancak büyükelçi olarak atadığı kişi erkek kardeşi olunca, Piñera ateş hattında kaldı.

Piñera; “Onu kardeşim olduğum için işe almadım, gereken tüm niteliklere sahip olduğuna inanıyorum” dedi.

2010 ve 2014 yılları arasında ilk dönem başkanlığını yapan ve muhafazakâr bir milyarder olan Piñera, Pazar günü yapılan halka açık bir etkinlikte "nepotizm" (yakınını kayırma) eleştirilerini reddetti.

Pinera, 1980'lerde Şili'ye kredi kartlarını getiren eski bir Harvard öğrencisi ve 2017 yılı itibarıyla Forbes'in dünya çapındaki zenginler listesinde 7 milyar dolarlık servetiyle 745. sırada yer aldı.

Piñera'nın görevdeki ilk günleri, parasız eğitim görmek isteyen binlerce öğrencinin artan eşitsizlikler nedeniyle düzenlediği aralıksız sokak protestolarıyla gölgelendi.