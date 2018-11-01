Silikon Vadisi’nde eylem: Google çalışanları iş bırakıyor

Google çalışanları, bugün cinsel istismarla suçlanan yöneticilerin kayırılmasına ve istismar mağdurlarının zorunlu arabuluculuk ile dava açmalarının önlenmesine karşı iş bırakıyor.

ABD’nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde Google çalışanları bugün iş bırakacak.

Google’da yüzlerce mühendis ve çalışan, şirketin cinsel istismarla suçlanan yöneticilere karşı hoşgörülü ve “ödüllendirici” tavrını protesto etmek ve cinsel istismar suçlamalarında zorunlu arabuluculuğun kaldırılarak istismar mağdurlarının dava açmasının yolunun açılması için iş bırakacak.

Eylemi fitilleyen, New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberle, cinsel istismar suçlamasının ardından 2014 yılında işten ayrılan Google’ın android yazılımının yaratıcısı Andy Rubin’e şirketin 90 milyon dolar tazminat ödediğinin ortaya çıkması oldu. Rubin cinsel istismar suçlamasını reddederken, kendisine ödenen tazminatın miktarınınsa abartıldığını ileri sürdü.

Silikon Vadisi’nde sıklıkla gündeme gelen cinsel istismar vakaları Google’da da gündemde. Google çalışanları üst düzey yöneticilerin şirketteki konumlarını kullanarak kadın çalışanlara cinsel istismarda bulunduğunu, herhangi bir suçlamadaysa “zorunlu arabuluculuk” yöntemiyle dava açılmasına engel olunarak ve olayın istismarcı yöneticiye verilen yüksek tazminatlarla kapatıldığını belirtiyor. Google CEO’su Sundar Pichai, son iki yılda 48 kişinin cinsel istismarda bulunduğu için işten çıkarıldığını açıkladı. Google çalışanları cinsel istismar suçlamaları nedeniyle işten atılan üst düzey yöneticilerin yüksek tazminatlarla ödüllendirildiğini düşünüyor.

'MASAMDA DEĞİLİM ÇÜNKÜ...'

ABD’de bugün yerel saatle 11.00’de başlayacak eyleme Google’ın Singapur ofisindeki çalışanlar da katılıyor.

Bugünkü eylemde Google çalışanları masalarına taleplerini içeren bir listenin olduğu bildiriler de bırakacak. BBC’nin haberine göre bu bildiride “Masamda değilim çünkü diğer Google’cılarla birlikte cinsel taciz, istismar, gayrı şeffaflık ve işyeri kültürünün herkese uygulanmamasına karşı iş bırakıyorum” yazacak.

Google çalışanları talepleriniyse şöyle sıralıyor: