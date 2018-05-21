Şili'deki piskoposların tamamı çocuk istismarı skandalının ardından istifa etti

Şili'deki 34 piskoposun tamamı çocuk istismarı skandalının ardından Katolik Kilisesi'ne istifalarını sundu. Papa ülkedeki hiyerarşinin tamamının istismarın gizlenmesinden sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Şili'de bulunan 34 Katolik piskoposun tamamı Vatikan'a istifalarını sundu. İstifalar ülkedeki çocuk istismarı skandalının gizlendiğinin ortaya çıkması üzerine verildi.

Konuyla ilgili konuşan Papa Francis, Şili'deki Katolik kilisesi hiyerarşisinin olaydan kolektif olarak sorumlu olduğunu ilan etmişti.

İSTİFALARA İLİŞKİN KARARI PAPA VERECEK

İstifaların sunulmasıyla birlikte Papa, kimlerin istifasını kabul edip etmeyeceğine kendisi karar verecek.

Piskoposlar istifa mektuplarında olayı ortaya çıkartan "kurbanlara azimleri ve cesaretleri için" teşekkür ettiklerini açıkladılar. İstifa mektubunda istismar kurbanlarının "ruhsal, toplumsal ve ailesel zorluklar yaşadıkları"i kilisenin saldırısına uğradıkları itiraf edildi.

TEPKİLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katolik kilisesi, Şili'dekine benzer çok sayıda istismar vakasıyla anılıyor. İstismara gelen tepkiler Vatikan'ı Şili'de piskoposluk bölgelerine, papaz okullarına ve cemaatlere yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatmaya zorladı.

Benzer bir soruşturma 2010 yılında eski Papa Benect XVI zamanında başlatılmıştı, Benedict, İrlanda'daki piskoposları istismarla mücadele etmemeleri sebebiyle Vatikan'a çağırmıştı.

Şili'deki Vatikan soruşturması Katolik din adamı Fernando Karadima'nın 1970'ler ve 1980'ler boyunca bir dizi çocuk istismarına karıştığını ortaya çıkartmıştı. Şili hukuku Karadima'ya karşı adım atmazken, 87 yaşındaki Karadima'nın şu anda huzurevinde yaşamakta olduğu aktarılıyor.

PAPA MASUM OLDUĞUNDAN 'EMİN OLDUĞUNU' SÖYLEMİŞTİ

Karadima'nın yerine gelen piskopos Juan Barros'un ise Karadima'nın gerçekleştirdiği istismarların üzerini örttüğü ve Karadima'nın ceza almamasını sağladığı biliniyor.

Papa Francis, Barros'a destek vererek Şililerin tepkisini çekmişti. Francis, istismarın üzerini örten Barros'un masum olduğundan "emin olduğunu" söylemişti. Ancak Vatikanlı uzmanlar, Barros'un suçlarını ortaya çıkartınca Francis "muhakemesinde ölümcül hatalar yaptığını" kabul etti.

Barros'un Karadima tarafından gerçekleştirilen istismarlara şahit olduğu da ortaya çıkmıştı. Vatikan soruşturmasının olayların Barros ve Karadima ile sınırlı olmadığını da gösterdiği bildiriliyor.

POLİSE İHBAR EDİLMEMİŞLER

Soruşturmada Karadima'nın işlediği suç ve Barros'un suçun üstünü örtmesinin yanı sıra çocuklara cinsel tacizde bulunan diğer rahiplerin polise ihbar edilmek yerine başka piskoposluk bölgelerine transfer edildikleri ortaya çıktı.

Papa 15. Benedict de sekiz yıllık görevi sırasında işlenen taciz suçlarına karşı yetersiz kalmasından dolayı sert eleştiriler almıştı. Benedict'in selefi 2. John Paul döneminde ise ABD ve İrlanda'da yaşanan cinsel taciz vakaları ortaya çıkmıştı.