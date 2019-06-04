Şili’de öğretmenler süresiz greve başladı

Şili Öğretmenler Birliği çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve müfredat değişikliğinin geri alınması talebiyle süresiz grev başlattı.

Şili’de ilk ve ortaokullarda görev yapan 65 binin üzerinde öğretmenin örgütlü olduğu Şili Öğretmenler Birliği, Eğitim Bakanlığı’nın taleplerini kabul etmemesi üzerine süresiz greve başladı.

Birlik üyesi öğretmenler talepleri kabul edilinceye dek derslere girmeyeceklerini açıkladı.

Eğitim Bakanlığı ile Öğretmenler Birliği arasında yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine öğretmenler pazar günü grev kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Öğretmenler emeklilik hakkı ve ücretlerin iyileştirilmesinin yanısıra kamusal eğitimin güçlendirilmesini de istiyor.

Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimde Tarih, Coğrafya ve Beden Eğitimi derslerini seçmeli hale getirecek olan düzenlemesine de karşı çıkan Şilili öğretmenler, bu düzenlemenin yalnızca öğrencileri olumsuz etkilemeyeceğini, aynı zamanda eğitimde işten çıkarmaları da artıracağını dile getiriyor.