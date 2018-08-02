Şili’de dünyanın en büyük bakır madeninde grev

Dünyanın en büyük işletmesi olan Escondida Bakır Madeni'nde İngiliz ve Avustralyalı patronlarla ücret üzerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler grev kararı aldı.

Şili'de İngiltere ve Avustralya merkezli madencilik şirketi BHP Billiton'a ait Escondida Bakır Madeni'nde çalışan işçiler, patronla maaş konusunda anlaşamayınca grev kararı verdi. BHP'nin Şili hükümetinden arabuluculuk talep etmesi bekleniyor. Reuters'da yer alan haberde böyle bir girişimin grevin başlamasını 10 gün geciktirebileceğine dikkat çekildi.

Dünyanın en büyük bakır üretim işletmesi olan Şili'nin Escondida'sında yılda 1,2 milyon ton bakır üretiliyor.

ÖNCEKİ İŞ BIRAKMA DÜNYAYI SARSTI

Escondida'da Şubat 2017'de 44 gün iş bırakılması, küresel bakır piyayasını alt üst etmişti. Bakır, Şili ekonomisinde önemli kalemlerden biri olduğundan büyüme oranını da etkilemişti.

SENDİKA İKİ KATINI İSTİYOR

Şirketin son teklifi 18 bin dolar işe giriş ikramiyesi, maaşlara yüzde 1,5 zam ve enflasyona göre ilave yükseltmeleri içeriyordu. Ancak sendika 36 bin dolar işe giriş ikramiyesi, maaşlara yüzde 5 zam talep ediyor.