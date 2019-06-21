Sığınmacıları ölüme terk eden Salvini Nobel'e aday gösterildi

Almanya'da faşist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Nobel Barış Ödülü'nün ırkçı ve göçmen düşmanı açıklamaları ile bilinen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye verilmesini önerdi.

Almanya'da ana muhalefet konumundaki faşist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Nobel Barış Ödülü'nün ırkçı ve göçmen düşmanı açıklamaları ile bilinen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye verilmesini önerdi.

AfD başkanvekili Beatrix von Storch tarafından yapılan açıklamada Salvini'nin "güvenlik ve yasadışı göçe karşı verdiği mücadele" nedeniyle Avrupa'ya "önemli katkılar" yaptığı öne sürüldü.

Salvini'nin sığınmacıları Akdeniz'de ölüme terk eden uygulamalarından övgüyle bahseden Storch, "İtalya'nın sınırlarını kapatarak, kaçakçılık endüstrisinin yanı sıra Avrupa'ya kaçak göçü de başarıyla durdurdu ve böylece dürüst ve kararlı politikaların neler başarabileceğini gösterdi" dedi.

Faşist Lig Partisi lideri Salvini, İtalya'ya ulaşmak isteyen sığınmacıları geri çeviren ve ülke içerisinde de sığınmacılara yönelik ırkçı açıklamalarıyla biliniyor. İtalya parlamentosunda geçen yıl kabul edilen "güvenlik göç kararnamesi" ile sığınmacıları korumak için sıralanan insani gerekçeler kaldırıldı.

Salvini, Akdeniz’de ölümden kurtarılan sığınmacıların ülkeye girmesini engelleyerek İspanya’ya yönlendirmişti. Bu olayı “zafer” olarak niteleyen Salvini, “Brüksel'de yeni bir cephe açtık” demişti.

Salvini, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa’daki ırkçı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen’i örnek aldığını söylemişti.