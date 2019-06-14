Sığınmacılara cinsel istismarda bulunan eski bakan tutuklandı

Eski Muhafazakar Parti genel başkan yardımcısı ve bakanı olan 72 yaşındaki Svein Ludvigsen, üç sığınmacının cinsel istismar şikayeti üzerine tutuklandı. 12 yılla mahkum edilen eski bakan, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’yla işbirliği yapan yetkililerden sonra ülkede bir devlet grevlisinin aldığı en büyük cezayı aldı.

Noveç haber ajansı NRK’nın yaptığı habere göre eski Muhafazakar Parti yöneticisi Svein Ludvigsen genç sığınmacılarla cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti. 72 yaşındaki eski bakan sığınmacılara yönelik cinsel istismardan dolayı hapis cezasına mahkum edildi.

72 yaşındaki Ludvigsen, Norveç'e gelen ve sığınma başvurularıyla ilgili kararları bekleyen üç erkeği cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum edilirken, eski hükümet bakanı bahsi geçen cinsel ilişkinin karşı tarafın rızasıyla olduğu ve herhangi bir zorlama bulunmadığı konusunda ısrar etti.

Ludvigsen’in iddialarının aksine cinsel istismar mağdurları, Ludvigsen'in çağresizliklerini kötüye kullandıklarında ısrar ederek, o dönem eyalet valiliği görevi yapan eski bakanın sürekli kendilerini sınır dışı edebileceğini ima ettiğini söylediler.

‘KRALIN ARKADAŞIYIM’

20'li yaşlarında üç sığınmacıdan ilki, mahkemeye verdiği demeçte eski Muhazafakar Parti yöneticisinin kendisine kralın arkadaşı olduğunu söylediğini belirtti. Mahkemeye verilen demece göre, Ludvigsen’le ilk defa göç dairesinde tanışan mağdur daha sonrasında eyalet valisinin yazlık evine davet edildi. Bahsi geçen sığınmacı ülkeden atılma korkusuyla hareket ettiğini belirtti.

O dönem Ludvigsen’in ofisinde temizlikçi olarak çalışan ikinci adam da benzer bir ifade sundu. Mahkemeye verilen demece göre Ludvigsen ikinci sığınmacıyı da Başbakan Erna Solberg’le tanıştırma vaadiyle kandırdı.

Ocak 2018'de tutuklanmasından bu yana cinsel ilişki iddialarını ilk kez kabul eden Ludvigsen, istismar suçlamalarını reddetti. Daha önceki mahkemelerde eski Muhafazakar Parti yöneticisi cinsel ilişki yaşamadığını iddia etmişti.

Çocukları, torunları ve mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Ludvigsen, kendi kendini köşeye sıkıştırdığını ve ‘en büyük düşmanı olan’ kendisine uyduğunu iddia ederken, başka erkeklerle düzenli ilişkileri olduğu ve homoseksüel pornografik materyaller bulundurduğunu kabul etti.

‘II. DÜNYA SAVAŞI MAHKEMELERİNDEN BERİ ÜLKENİN EN ÖNEMLİ DAVASI’

Yasal tarihçi ve kriminoloji uzmanı Olav Rønneberg, Ludvigsen'in ifadesini ülke için “bir dönüm noktası” olarak nitelendirirken, bu mahkemenin Nazi işbirlikçilerinin yargılanmasından beri ülkenin en önemli mahkemesi olduğunu belirtti.

Ludvigsen, onlarca yıldır uzun süredir görev yapan bir milletvekili olmanın yanı sıra iktidar partisi Muhafazakar Parti’nin de başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2014 yılları arasında Ludvigsen, Troms eyaletinin valisi idi. Ondan önce de bakan olarak görev yaptı.

Ludvigsen'in eski meslektaşları ve üyesi olduğu partinin görevlileri davayı, “olumsuz” olarak nitelendirirken, eski bakanın “dostane bir adam” olduğunu iddia ettiler.