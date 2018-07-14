Siemens'in Alstom'u almasına 'tekelleşme' incelemesi

Alman tekel Siemens, aynı alanda faaliyet gösterdiği Alstom'un demiryolu faaliyetlerini satın alma girişimi AB Komisyonu incelemesine takıldı. İncelemenin gerekçesi 'tekelleşme'.

Avrupa Birliği (AB), Alman tekeli Siemens'in Fransız Alstom'un demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın alma girişimini "tekel oluşturacağı" gerekçesiyle resmi olarak incelemeye başladı.

Dünya'nın haberine göre AB Komisyonu, Siemens'in Alstom'u satın alma teklifi hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

'TEKELLEŞME' KAYGISI

Açıklamada, Siemens ve Alstom şirketlerinin demiryolu ulaşımı sektöründe yüksek hızlı tren, metro ve tramvay gibi ulaşım araçları ile sinyalizasyon ihalelerinde rakip durumda olduklarına dikkat çekilerek incelemenin bu alanlarda "rekabetin azalabileceği" kaygısıyla başlatıldığı kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. "Tekelleşme" saptanırsa birleşme veya satın alma engellenebiliyor.