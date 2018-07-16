Siemens CEO'sundan Theresa May'e destek

Siemens CEO'su Kaeser, 'sıradaki endüstri devriminin etkilerine hazır olmalıyız' diyerek, istihdamda ciddi bir düşüş olabileceği uyarısında bulundu, İngiliz hükümeti içerisindeki Brexit tartışmasında Başbakan May'e destek verdi.

İngiltere'nin en büyük otomotiv ve motor sporları etkinliği Goodwood Hız Festivali'nde konuşan Siemens CEO'su Joe Kaeser, "sıradaki endüstri devriminin etkilerine hazır olmalıyız" diyerek, istihdamda ciddi bir düşüş olabileceği uyarısında bulundu.

Gündeme ilişkin de yorumlarda bulunan Kaeser, İngiliz hükümeti içerisindeki Brexit tartışmasında, "makul bir anlaşma arıyor" dediği Başbakan May'e destek verdi.

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

Önümüzdeki on yılda yanmalı motordan, elektrikli arabalara geçişin istihdamda 3'te 1 oranında gerileme yaratabileceğini belirten Kaeser, "İstihtamda ciddi bir düşüşe yol açabilir, çünkü eğer değer zincirinde 20-30 azalma olursa... bu yüzde 20-30 daha az iş anlamına gelir. İlk 3 endüstri devriminde de böyle oldu" dedi.

Ancak sanayi devrimlerinden daha sonra yaşanan büyümeyle birlikte yaşam koşullarında ve istihdamda iyileşmeler olduğunu öne süren Kaeser, "Dolayısıyla ilk üçü gayet iyi gitti ve şimdi dünya GSYH'sinin yüzde 70'inin kaynaklandığı imalat sanayisini büyük ölçüde etkileyecek dördüncü sanayi devriminin eşiğinde duruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞÇİLER YENİDEN EĞİTİLMELİ'

Teknolojik ilerlemenin yaratacağı sorunları çözmenin hükümetin ve şirketlerin sorumluluğunda olduğunu belirten Kaesar, dijitalleşmeyle birlikte işlerini kaybedecek işçilerin yeniden eğitilmesi gerekeceğini öne sürdü.

Kaeser, "Dijitalleşmenin sosyal ve ekonomik etkisi devasa olacak. Değer zincirinin en etkisiz parçası, aracı ortadan kalkacak. Maalesef değer zincirinin en etkisiz parçası insan ve bunun sonuçlarıyla ilgili bir şeyler yapılmalı. Tercihen hükümetler ve şirketler birlikte yeniden eğitim yapmalı. Hükümetler çerçeveyi sunmalı, özel sektör ise bunu içerikle doldurmalı" diye konuştu.

SIEMENS, THERESA MAY'DEN MEMNUN

Konuşmasında güncel gelişmelere de değinen Siemens CEO'su Kaeser, Theresa May'in Brexit müzakerelerinde makul bir anlaşma arayışında olmasından memnun olduğunu ve Siemens'in Birleşik Krallık'a yatırım yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Alman şirketinin referandumdan sadece birkaç hafta sonra Birleşik Krallık hükümetiyle diyaloga geçtiğini ifade eden Kaeser, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gördüğümden anladığım kadarıyla, hükümet ve başbakan bu işin olması için bir yol arıyor. Eğer 70'e 30'luk bir çözüm ararsan, yüzde 70'i elde ederek doğru yaparsın. Yüzde 30 hala eksiktir ancak bir şeyi başarmışsındır. Eğer yüzde 100 için beklersen bunu asla başaramayabilirsin, çünkü kim yüzde 100'ünü elde etmiş ki? Hükümetin başarmaya çalıştığı şey hakkında bize bir görüş sunması ve böylece bunun bizim için ne anlama geldiği hakkında karar verebilmemiz önemli. Hükümetle ve siyasi liderlikle gerçekleştirdiğimiz diyalogtan tatmin olduk"

Dünya çapında 370 bin kişi çalıştıran Siemens'in, Birleşik Krallık'ta 15 bin çalışanı bulunuyor. Münih merkezli Alman devinin bu yılın başında Birleşik Krallık'ta 200 milyon poundluk bir yeni tren fabrikası yatırımı yaptığı ve yüzlerce yeni istihdam yarattığı biliniyor.