Siemens, Afrika ve Güney Asya'ya Çin'le giriyor

Alman Siemens şirketi, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" olarak adlandırılan "Yeni İpek Yolu" projesiyle bağlarını derinleştirmek amacıyla Çinli şirketlerle 10'un üzerinde işbirliği anlaşmasına imza attığını duyurdu.
Şirketten bugün yapılan açıklamada elektrik üretimi, enerji yönetimi, bina teknolojisi ve akıllı üretim alanlarında Çin Ulusal Kimya Mühendisliği, Çin Demiryolları İnşaat ve Çin Sivil Mühendislik İnşaat şirketleriyle işbirliği anlaşmaları imzalandığı belirtildi.
Siemens'in işbirliği paktı Endonezya, Filipinler, Nijerya, Mozambik ve Güney Afrika'da gibi ülkelerdeki projeleri kapsıyor.