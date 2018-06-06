Siemens, Afrika ve Güney Asya'ya Çin'le giriyor

Alman Siemens şirketi, Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' altyapı projesiyle bağlarını derinleştirmek üzere Çinli şirketlerle 10'un üzerinde işbirliği anlaşmasını kapsayan bir pakta imza attığını duyurdu. Paktın Mozambik, Güney Afrika, Nijerya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkeleri kapsadığı belirtildi.

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