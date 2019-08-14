Sidney'deki saldırganın kimliği belli oldu: Türk çıktı...

Avustralya’nın Sidney kentinde sokak ortasında bir kadını bıçakladıktan sonra gözaltına alınan kişinin Kıbrıs Türk’ü olduğu açıklandı.
21 yaşındaki Mert Ney’in Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edildi.
Sidney Emniyet Müdürlüğü, Ney’in şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce Sidney’de apartman dairesinde bir kadını öldürdüğünü de duyurdu.
Ney’in, Michaela Dunn’ı öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezine geldiği belirtiliyor.