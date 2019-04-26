Şi'den Trump'a 'ticaret taleplerin kabul edildi' mesajı

Kuşak ve Yol Forumu'nda Trump'ın ticaretle ilgili taleplerini kabul ettiğine işaret eden Çin lideri, devlet sübvansiyonlarını azaltma, fikri mülkiyet haklarını koruma, yabancı yatırımcıların daha fazla sektöre girmesine izin verme ve yuanın değerini rekabet amaçlı düşürmekten kaçınma sözü verdi.

Çin'in Yeni İpek Yolu projesi olarak da bilinen Kuşak ve Yol Girişimi'nin ikinci uluslararası forumu 25-27 Nisan'da Pekin’de gerçekleşiyor.

Forumun açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı açtığı "ticaret savaşı"nda öne sürdüğü tüm talepleri kabul ettiğinin işaretini verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre yaklaşık 40 lidere hitap eden Şi'nin verdiği mesajların adresi ise orada bulunmayan Trump'tı.

Çin Devlet Başkanı, iç reformları anlatmanın yanısıra devlet sübvansiyonlarını azaltma, fikri mülkiyet haklarını koruma, yabancı yatırımcıların daha fazla sektöre girmesine izin verme ve yuanın değerini rekabet amaçlı düşürmekten kaçınma vaatlerinde bulundu.

Dördü de Washington ile Pekin arasındaki ticaret görüşmelerinde Trump yönetiminin masaya koyduğu taleplerdi.

Şi, Çin'in başka ülkelere zarar verecek şekilde devalüasyon yapmayacağını, yuan değerinin mantıklı, dengeli düzeyde tutulacağını ve döviz kurunun belirlenmesinde piyasanın daha önemli rol oynayacağını dile getirdi.

"Uluslararası anlaşmalar için bağlayıcı bir uygulama sistemi kuracağız" açılımını yapan Şi, "idari ruhsat verme ve piyasa regülasyonları bağlamında hükümetin tüm düzeylerinde standardizasyonun sağlanacağı, adil rekabeti engelleyip piyasayı bozan yersiz kurallar, sübvansiyonlar ve uygulamaların da kaldırılacağı" sözünü verdi.

Şi'nin 2. Kuşak ve Yol Forumu'nda uluslararası liderlerin önünde dile getirdiği vaatler, son birkaç aydır Çinli yetkililer tarafından telaffuz ediliyordu. Pekin, küresel çapta "ticaret savaşları" açan Trump'ın endişelerine yanıt vermeye yönelik bir dizi adım da attı. Örneğin yeni yabancı yatırım yasasıyla yatırım karşılığı teknoloji transferi yapmaya zorlama yasaklandı.

TRUMP İLE Şİ'NİN TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMASI İÇİN

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in liderliğindeki heyet gelecek hafta tekrar Pekin'e giderek olası bir anlaşmanın son rötuşlarını yapacak. Amaç Trump ile Şi arasında bir zirveyle ticaret anlaşmasının imzalanması.



'2017'DEKİ KONUŞMASINDAN ÇOK FARKLI'

Bloomberg'in görüşlerini aldığı Ekonomist İstihbarat Birimi'nin Çin bölgesel yöneticisi Tom Rafferty, "Şi, eli kulağındaki ABD-Çin ticaret anlaşması kapsamında Çin'in vermesi beklenen ödünlere kişisel onayını sunuyor gibi gözüktü. Bu seferki, kendisinin 2017'deki ilk Kuşak ve Yol Forumu'nda yaptığı konuşmadan çok farklıydı" dedi.

KUŞAK VE YOL PROJESİYLE İLGİLİ ENDİŞELERE YANIT

Şi, Çin'in milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı Kuşak ve Yol Girişimi'nin diğer ülkeler için "borç tuzağı" olduğu eleştirilerine de yanıt vererek, katılımcı ülkelerle işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Çin lideri kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda ilkelerine önem vereceklerini, tüm taraflarla açıklık, kapsayıcılık ve şeffaflık içinde birlikte çalışmayı arzuladıklarını dile getirdi.

BU KEZ ERDOĞAN GİTMEDİ

Foruma 37 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve IMF Başkanı Christine Lagarde dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi katılıyor. Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan temsil ediyor.