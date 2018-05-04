Şi Cinping'ten Marx'ın doğumunun 200. yıl dönümü sebebiyle açıklama

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın doğumunun 200. yıl dönümü sebebiyle konuşma yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinlikte konuştu.

Şi Cinping, Çin'in "Marksizmin bayrağını yüksekte taşımayı sürdüreceğini" ve Çin Komünist Partisi'nin "sonsuza kadar Marksizmin koruyucusu ve uygulayıcısı olarak kalacağını" söyledi.

Çin lideri, parti üyelerine "Marksist klasikleri okuma alışkanlığı edinme" çağrısı yaparken, Marksizm'in "yaşam biçimine dönüştürülmesini" istedi. Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP kadrolarının Komünist Manifesto'yu okumasını zorunlu hale getirmişti.

Marx için "tüm dünyada proletarya ve işçi sınıfı devriminin öğretmeni, Marksizmin ana kurucusu, Marksist partilerin yaratıcısı, uluslararası komünizmin yol göstericisi ve modern zamanların en büyük düşünürü" diyen Şi Cinping, "Çin Komünist Partisi sancağına Marksizm'i yazmakta tamamen haklıydı" dedi.

ÇKP'nin günlük gazetesi People's Daily'de ise Marx'ın 200. doğum gününün "Çin halkının teorik ruhunu onarmak" için fırsat olarak kullanılmaması gerektiği söylendi.

Marksist söylemlere karşın piyasa ekonomisine önemli alan açan ve toplumsal eşitsizliklerin bulunduğu Çin, uluslararası sermaye rekabetinde de kritik bir rol oynuyor.

Son yıllarda işçi eylemlerindeki büyük artışlarla birlikte Çin yönetiminin sol söylemleri artırdığı görülüyor.