Şi Cinping: Ticaret savaşından daha iyi durumda çıkarız

Çin lideri Şi Cinping, ABD ile olası ticaret savaşından "daha iyi durumda" çıkacak olan ülkenin kendileri olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere'nin Çin büyükelçisine konuştu. Şi Cinping, "kontrolün Çin Komünist Partisi'nde olduğunu" ve Çin'in ticaret savaşından "ABD'den daha iyi durumda çıkabilecek dayanıklılığa sahip olduğunu" söyledi.

İngiltere'nin Çin büyükelçisi Barbara Woodward, "Şi Cinping ile yemekteydim ve Şi olası bir ticaret savaşının sonuçlarını incelemişti ve bu konuda epey düşünceliydi" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi'nde konuşan Woodward, "Herkesin bu savaştan zarar göreceğini düşünüyordu ancak partinin kontrole sahip olduğunu ve Çin'in dayanıklı olduğunu düşünüyordu" diye konuştu.

Şi'nin "doğal olarak" kendisini etkilemeye çalıştığını belirten İngiliz büyükelçi, buna karşın "hislerinin anlattıklarına inandığı yönünde olduğunu" kaydetti.

Woodward, Şi Cinping'in "teknolojik bakımdan ABD'den bağımsız olmak"la ilgili açıklamalarının da bu yönde olduğuna dikkat çekti.