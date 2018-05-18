Şi Cinping Kore İşçi Partisi temsilcileriyle görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, KDHC'den gelen Kore İşçi Partisi temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden Çin'e giden Kore İşçi Partisi temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Şi Cinping, görüşme sonrası yaptığı açıklamada KDHC lideri Kim Jong Un ile iki tarihsel görüşme gerçekleştirdiğini ve Çin-KDHC ilişkilerini ileriye taşımak için yolu açtıklarını söyledi.

Şi, "Başkan Kim ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin iki taraf arasında görüş alışverişine ve Çin-KDHC arasındaki dostça işbirliğine büyük önem verdiğini" belirterek, iki tarafın da ziyaretleri artırması gerektiğini belirtti.

Çin lideri "Çin, KDHC'nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını geliştirmesini destekliyor" diyerek, "parti ve devlet idaresini güçlendirme konusunda karşılıklı görüş alışverişinin güçlendirilmesini" önerdi.

Şi Cinping, KDHC-Güney Kore ve KDHC-ABD ilişkilerinin gelişmesinden ve yarımadanın nükleer silahtan arındırılmasından yana olduklarını da yineledi.