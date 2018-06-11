Şi Cinping: Çin İran'la ilişkilerini güçlendirmeye hazır

Çin lideri Şi Cinping, Çin'in İran'la nükleer anlaşmasından yana olduğunu ve İran'la 'ilişkilerini güçlendirmek' istediğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in İran'la ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu söyledi. İran'la işbirliğini artırmak istediklerini söyleyen Çinli lider, "Çin-İran ilişkilerinin daha ileri ve daha derin olma potansiyeli var" diye konuştu.

Çin ve İran arasında "kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilebileceğini" söyleyen Şi, tarafların "sürekli olarak stratejik karşılıklı güvenin seviyesini artırması, bütün seviyelerde iletişimi güçlendirmesi ve birbirinin temel çıkarlarına destek vermesi" gerektiğini söyledi.

Şi Cinping, İran'la nükleer anlaşmasının uygulanmasından yana olduklarını da yineledi.

Çin lideri ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında pazar günü görüşme gerçekleşmişti.