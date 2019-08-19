Shell'den işçilere: ‘Yevmiyenizi almak istiyorsanız Trump'ın konuşmasını dinleyin'

Shell patronunun işçilerini Trump'ın yaptığı konuşmayı izlemeye zorladığı ortaya çıktı. Trump'ın ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Royal Dutch Shell’in inşaatı devam eden petrokimya tesislerinde 13 Ağustos'ta yaptığı konuşmaya katılmayan işçilere maaşlarının verilmeyeceği söylenmiş.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Shell ziyaretinde, 5 binin üzerinde işçi patronun zorlaması ve maaşlarını ödememe tehdidi ile karşılaştı.

Pittsburgh Post-Gazette, Shell'in işçilere "Ya Trump'ın konuşmasını dinlersiniz ya da günlük ücretinizi alamazsınız" dediğini aktardı. Trump'ın 6 milyar dolarlık yatırım yapılan tesislerde incelemelerde bulunmasından bir gün önce Shell bu tehdidi sendika liderleri üzerinden yolladı.

AÇ KARINLA GÜN BOYUNCA AYAKTA DİNLEMEZSENİZ MAAŞI UNUTUN

Shell, işçilere "Katılımınız zorunlu değildir" demekle birlikte sadece sabah 7'de gelip kartlarını geçirecek ve öğle saatleri boyunca öğle yemeği yemeden ayakta duracak olanlara günlük ücretlerinin ödeneceği söylendi.

KATILMAYAN İŞÇİ ÜCETSİZ İZİN ALMIŞ SAYILDI

Katılmayı tercih eden işçilere bağırmak, slogan atmak, protesto etmek gibi direniş olarak algılanabilecek hiçbir eyleme göz yumulmayacağı bildirilirken Trump’ın konuşmasına katılmayan işçilerse ücretsiz izin almış kabul edildi.

MİTİNGE GELMEYENE MAAŞ YOK

Sendika temsilcileri, Trump'ın ziyaretiyle ilgili bu düzenlemeler hakkında kendilerine danışılmadığını söyledi.

2020 başkanlık seçimi için kampanya yürüten Trump'ın Shell tesislerine ziyareti 'siyasi değil, resmi etkinlik' olarak açıklandı ve vergi mükellefleri tarafından finanse edildi.

Ancak bir saatten uzun süren konuşması tam bir siyasi mitinge dönüştü.

‘BANA OY VERMEZSENİZ İŞSİZ KALIRSINIZ’

Trump, Demokrat Partililer seçilirse işçilerin işsiz kalacaklarını iddia edip sendikalara kendilerini desteklemesi çağrısı yaptı.

İşçilere "Sendika liderleriniz beni desteklemiyorsa onları oylarınızla görevden gönderin, çünkü işlerini yapmıyorlar" diye seslenen Trump, hala inşaat halindeki tesisin de kendi başkanlık döneminin eseri olduğunu söyledi. Shell tesislerinin inşaatı Trump’ın göreve gelişinden 4 yıl önce başlamıştı.